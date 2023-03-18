Kilis'te akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Kilis'te kar mı yağdı? sorusu bu nedenle gündeme geldi. Peki, Kilis'te kar mı yağdı? Kilis'te dün gece kar mı yağdı? 18 Mart Kilis'te hava durumu nasıl?

KİLİS'TE SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU

Kilis ve Gaziantep'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, her yer bembeyaz oldu

Kilis'te kar mı yağdı? Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı. Peki, Kilis'te kar mı yağdı? Kilis'te dün gece kar mı yağdı? 18 17 Mart Kilis'te hava durumu nasıl?

KİLİS'TE KAR MI YAĞDI?

Kilis'te de akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.

Çok sayıda kazaya da neden olan ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağışın ürperten görüntüleri cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak, görenlere "Gök delindi" yorumlarına neden oldu.