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Kilis Elbeyli'de kaybolan küçük kız çocuğu jandarmanın dronlu aramasıyla bulundu

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Kilis Elbeyli'de kaybolan küçük kız çocuğu jandarmanın dronlu aramasıyla bulundu
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Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyünde saat 16.30 sıralarında kaybolan küçük kız çocuğu, jandarmanın dron destekli aramasıyla bulunarak ailesine teslim edildi. Aile, çalışmalara katılan jandarma personeline teşekkür etti.

Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyünde bugün saat 16.30 sıralarında kaybolan küçük kız çocuğu Emine Ceren için jandarma ekipleri harekete geçti.

Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla bölgede dron destekli arama ve tarama çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda küçük kız çocuğu bulunarak ailesine teslim edildi.

Kızlarının bulunmasıyla büyük sevinç yaşayan aile, arama çalışmalarına katılan jandarma personeline teşekkür ederek şükranlarını sundu.

Jandarma ekiplerinin çalışması sayesinde küçük Emine Ceren ailesine kavuştu.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu
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