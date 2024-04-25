Kilis Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Kilis Belediyesi hangi parti? Kilis Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Kilis yerel seçim sonuçları!

KİLİS BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Hakan Bilecen, CHP'den %41.97 oy oranıyla 23.467 oy alarak seçimi kazandı. En yakın rakibi AK Parti'den Reşit Polat %27.27 oy oranıyla ve 15.250 oy alarak ikinci sırayı elde etti. Aradaki oy farkı 14.70 puan olarak kaydedildi. MHP'den Hasan Kara %23.74 oy oranıyla ve 13.274 oy alarak üçüncü sırayı aldı. Yeniden Refah Partisi'nden Ahmet Çetin %2.25 oy oranıyla ve 1.259 oy alarak dördüncü oldu. İYİ Parti'den Yasin Topaloğlu %1.22 oy oranıyla ve 685 oy alarak beşinci sırada yer aldı. Zafer Partisi'nden Mehmet Emin Ertuğrul ise %0.98 oy oranıyla ve 553 oy alarak altıncı sırada yer aldı. Bu sonuçlara göre Hakan Bilecen, CHP'den Kilis Belediye başkanı olmuştur.