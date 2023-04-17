Kevser Ofluoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Kevser Ofluoğlu'nun hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Kevser Ofluoğlu geliyor. Peki, Kevser Ofluoğlu kimdir, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, hangi partili, evli mi? Kevser Ofluoğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...
İyi Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili aday adayı Kevser Ofluoğlu'nun hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Kevser Ofluoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
KEVSER OFLUOĞLU KİMDİR?
Kevser Ofluoğlu emekli albaydır. Kevser Ofluoğlu 1969 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Kevser Ofluoğlu1990 yılında GATA'dan Teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. Kevser Ofluoğlu 2017 yılında TSK'dan emekli olmuştur. Kevser Ofluoğlu İYİ Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili adayıdır. 2023 seçimlerinde İYİ Parti Ankara 1. bölge 3. sıra milletvekili adayıdır.
Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Kevser Ofluoğlu'nun Twitter'da 8400 takipçisi vardır, İnstagram'da ise 3400 takipçisi bulunmaktadır.