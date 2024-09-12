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KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 12 EYLÜL: Kargolar saat kaça kadar açık? Kargo çalışma günleri ne zaman?

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Kargo çalışma günleri ve kargolar saat kaça kadar açık olduğu araştırılıyor. Kargolar hangi günler çalışmaz ve kargolar cumartesi dağıtım yapıyor mu sorularına yanıt aranıyor. MNG, Yurtiçi, PTT ve Aras Kargo hangi günler açık olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 12 Eylül Perşembe günü kargo öğle arası ne zaman ve saat kaçta bittiği sorgulanıyor. Peki, kargolar hangi günler açık? Kargo çalışma günleri ne zaman?

12 Eylül itibarıyla kargo şirketlerinin çalışma saatleri ve günleri merak ediliyor. Kargolar kaça kadar gelir ve kargo kaça kadar dağıtılır soruları sık sık araştırılıyor. Kargolar saat kaça kadar açık? Kargo çalışma günleri ne zaman? Bazı kargo şirketlerinin şubelerine göre çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Yurtiçi Kargo, MNG, PTT ve Aras Kargo kaça kadar açık? Detaylar haberimizdedir…

KARGOLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Kargolar, genellikle hafta içi sabah saat 09.00'da hizmet vermeye başlayıp, akşam 18.00'e kadar açık oluyor. Pazar günleri ise kargolar kapalıdır.

KARGO ÇALIŞMA GÜNLERİ NE ZAMAN?

Kargo şirketlerinin genel çalışma günleri hafta içi pazartesiden cumaya kadar olup, saat 09.00 ile 18.00 arasında hizmet sunarlar. Pazar günleri ve resmi tatillerde çoğu kargo şirketi hizmet vermemektedir. Ancak, farklı kargo firmalarının çalışma saatleri ve günleri değişiklik gösterebilir.

YURTİÇİ KARGO SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişimiz devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerimizin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerimizde yapılmaktadır.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 12 EYLÜL: Kargolar saat kaça kadar açık? Kargo çalışma günleri ne zaman?

MNG KARGO SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Mng Kargo, hafta içi sabah 08.30'dan akşam 18.00'e kadar hizmet vermektedir. Cumartesi günleri ise çalışma saatleri 08.30 - 14.00 arasındadır.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 12 EYLÜL: Kargolar saat kaça kadar açık? Kargo çalışma günleri ne zaman?

PTT SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

PTT şubeleri, hafta içi 08.30'dan 17.30'a kadar hizmet vermektedir. Ancak kargo işlemleri için Cumartesi günleri hizmet sunulmamaktadır, PTT kargo Cumartesi günü kapalıdır.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 12 EYLÜL: Kargolar saat kaça kadar açık? Kargo çalışma günleri ne zaman?

ARAS KARGO SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Aras Kargo, hafta içi her gün 08.30 ile 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günleri ise 08.30'dan 13.00'e kadar çalışmaya devam etmektedir.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 12 EYLÜL: Kargolar saat kaça kadar açık? Kargo çalışma günleri ne zaman?

SÜRAT KARGO SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Sürat Kargo, Doğu illerinde hafta içi 08:30 - 18:00 saatleri arasında, Batı illerinde ise 09:00 - 18:30 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Cumartesi günleri ise bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterse de genel olarak 08:30 - 14:00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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