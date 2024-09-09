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Kara Harp Okulu Bölük Komutanı neden istifa etti?

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan kılıçlı yemin töreni tartışmasının ardından Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin istifa ettiği iddia edildi. Törenle ilgili ortaya çıkan yeni iddia, büyük tartışma yaratmıştı. Peki, Kara Harp Okulu Bölük Komutanı neden istifa etti, ne oldu? İşte detaylar...

Kara Harp Okulu Bölük Komutanı'nın istifası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan mezuniyet töreninde yaşanan olayların ardından gündeme geldi. Mezun olan öğrencilerin bir kısmı, kılıçlarını havaya kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atmış, bu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve ardından siyaset gündeminde de tartışmalara neden olmuştu. Peki, Kara Harp Okulu Bölük Komutanı neden istifa etti? Detaylar haberimizde...

KARA HARP OKULU BÖLÜK KOMUTANI BİNBAŞI M. NEDEN İSTİFA ETTİ?

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Büyük tartışma yaratan tören görüntülerinin ardından Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin istifa ettiği iddia edildi.

Kara Harp Okulu Bölük Komutanı neden istifa etti?

KHO BÖLÜK KOMUTANI BİNBAŞI M. AÇIKLAMA YAPTI MI?

Gazeteci Nedim Şener yeni bir iddiada bulundu. Şener, Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) istifa ettiğini ve istifasını "Zaten istifa edecektim" diyerek gerekçelendirdiğini belirtti.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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