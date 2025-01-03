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Kandıralı Ferdi tutuklandı mı, suçu ne? Kandıralı Ferdi neden tutuklandı?

Kandıralı Ferdi tutuklandı mı, suçu ne? Kandıralı Ferdi neden tutuklandı?
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'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen tutuklandı mı, suçu ne ve Kandıralı Ferdi neden gözaltına alındı soruları gündeme geliyor. Peki, Kandıralı Ferdi kimdir, kaç yaşında? Kandıralı Ferdi neden tutuklandı?

Kandıralı Ferdi neden tutuklandı? Şarkıları yanlış söylemesiyle sosyal medyada ün kazanan ve "Kandıralı Ferdi" olarak tanınan Ferdi Gülezen neden gözaltına alındığı gündeme geliyor. Kandıralı Ferdi tutuklandı mı, suçu ne? Kandıralı Ferdi neden tutuklandı? Detaylar haberimizdedir…

KANDIRALI FERDİ NEDEN TUTUKLANDI?

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından da onanan 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen gözaltına alınıp tutuklandı.

KANDIRALI FERDİ'NİN SUÇU NE?

Ferdi Gülezen, karıştığı bir kavga nedeniyle 'Yaralama' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Söz konusu cezanın Yargıtay'da kesinleşmesinin ardından Gülezen, bugün Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kandıra ilçesinde gözaltına alındı. Gülezen, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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