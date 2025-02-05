Kandiller ne zaman 2025? Kandil Günleri!
2025 yılında kandillerin hangi tarihlerde olacağı merak konusu oldu. İslam alemi için önemli olan bu özel günler, dini ritüellerin yerine getirildiği ve duaların edildiği günlerdir. Peki, Kandiller ne zaman 2025? Kandil Günleri!
Müslümanlar için büyük öneme sahip olan kandil geceleri, ibadetlerin yoğunlaştığı ve duaların kabul olduğuna inanılan mübarek zaman dilimleridir. 2025 kandil günleri ne zaman? Hangi tarihlere denk geliyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı kandil takvimi ve detaylar…
KANDİLLER NE ZAMAN 2025?
Regaip Kandili – 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili – 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili – 13 Şubat 2025 Perşembe
Kadir Gecesi – 26 Mart 2025 Çarşamba
Mevlid Kandili – 3 Eylül 2025 Çarşamba
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacaktır. Ramazan Bayramı ise 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacaktır.