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Kandiller ne zaman 2025? Kandil Günleri!

Kandiller ne zaman 2025? Kandil Günleri!
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2025 yılında kandillerin hangi tarihlerde olacağı merak konusu oldu. İslam alemi için önemli olan bu özel günler, dini ritüellerin yerine getirildiği ve duaların edildiği günlerdir. Peki, Kandiller ne zaman 2025? Kandil Günleri!

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan kandil geceleri, ibadetlerin yoğunlaştığı ve duaların kabul olduğuna inanılan mübarek zaman dilimleridir. 2025 kandil günleri ne zaman? Hangi tarihlere denk geliyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı kandil takvimi ve detaylar…

KANDİLLER NE ZAMAN 2025?

Regaip Kandili – 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili – 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili – 13 Şubat 2025 Perşembe

Kadir Gecesi – 26 Mart 2025 Çarşamba

Mevlid Kandili – 3 Eylül 2025 Çarşamba

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacaktır. Ramazan Bayramı ise 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacaktır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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