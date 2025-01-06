Kan Çiçekleri final mi yapıyor? Kan Çiçekleri neden final yapıyor, bitiyor?

Başrollerinde Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in yer aldığı Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Kan Çiçekleri, 17 Ocak'ta ekran macerasına son veriyor. Dizinin başrol oyuncusu Yağmur Yüksel, ekiple vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı. Kan Çiçekleri final mi yapıyor? Kan Çiçekleri neden final yapıyor, bitiyor?

KAN ÇİÇEKLERİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Üç sezon boyunca dizide başrolün altından başarıyla kalkan güzel oyuncu Yağmur Yüksel, dizideki rolüne ve ekip arkadaşlarına veda ederken gözyaşlarına boğuldu.

Nilüfer'den İnkar Etme şarkısı çalarken Yüksel'in ağlaması dikkat çekti.

Kan Çiçekleri'nde bugün; Baran ve Dilan, üzerlerindeki belalardan kurtulmanın yollarını arar. Ancak Hacer'in sinsi planları herkesin hayatını alt üst eder. Peki, ikili bu karanlık günleri geride bırakabilecek mi?