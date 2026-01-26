Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Çiftleşme dönemine giren tekelerin dişilere ulaşmak için ahırdaki demir kapıyı kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı, görüntüler hayvan sahibi tarafından paylaşıldı.
Çiftleşme dönemine giren tekelerin ahırda sergilediği davranışlar dikkat çekti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tekelerin dişilere ulaşabilmek için ahırdaki demir kapıyı zorlayarak kırdığı görüldü.
ÇİFTLİK SAHİBİ TARAFINDAN PAYLAŞILDI
O anlar hayvan sahibi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan görüntüler, hayvanların çiftleşme döneminde sergilediği içgüdüsel ve agresif davranışları bir kez daha gözler önüne serdi.
