Haberler

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Güncelleme:
Çiftleşme dönemine giren tekelerin dişilere ulaşmak için ahırdaki demir kapıyı kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı, görüntüler hayvan sahibi tarafından paylaşıldı.

Çiftleşme dönemine giren tekelerin ahırda sergilediği davranışlar dikkat çekti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tekelerin dişilere ulaşabilmek için ahırdaki demir kapıyı zorlayarak kırdığı görüldü.

ÇİFTLİK SAHİBİ TARAFINDAN PAYLAŞILDI

O anlar hayvan sahibi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan görüntüler, hayvanların çiftleşme döneminde sergilediği içgüdüsel ve agresif davranışları bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
500

Yorumlar (1)

Güray Dilli:

Teke ile uğraşılmaz hele ki hanımlar görünür yere koymuşsanız. Dini imanı olmaz bunların...

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

