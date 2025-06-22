Kaliforniyum nedir, ne işe yarar?

Kaliforniyum nedir, ne işe yarar?
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Kaliforniyum nedir? sorusu bu kez Kütahya'da yaşanan ilginç bir olayla yeniden gündeme geldi. Polis ekiplerinin yaptığı rutin trafik kontrolü sırasında bir araçta ele geçirilen kaliforniyum maddesi, hem değeri hem de tehlikesiyle herkesi şaşkına çevirdi.

Kütahya'da gerçekleşen olayda, Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetimleri sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan incelemede, sürücü koltuğunun arkasına gizlenmiş 7,15 gram kaliforniyum bulundu. Peki, kaliforniyum nedir ve bu madde neden bu kadar değerli? İşte detaylar...

KALİFORNİYUM NEDİR, NE İŞE YARAR?

Kaliforniyum, periyodik tabloda aktinitler serisinde yer alan ve sembolü Cf, atom numarası 98 olan yapay ve radyoaktif bir kimyasal elementtir. İlk olarak 1950 yılında Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'deki bilim insanları tarafından keşfedilmiştir. İsmini de buradan alır.

NE OLMUŞTU?

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta, nükleer ve tıbbi araştırmalarda kullanılan kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kütahya-Tavşanlı kara yolu girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Aracın arka kısmında sürücü B.G'ye ait ayakkabı içindeki şeffaf plastik kapta, altın sarısı renginde 7,15 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince radyasyon yaymadığı belirlenen madde, incelenmek üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna gönderildi.

Gözaltına alınan ve Tavşanlı'da fırıncılık yaptığı belirlenen şüpheli B.G'nin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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