Kadir Tatık kimdir? CHP Denizli Tavas Belediye Başkan Adayı Kadir Tatık kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Denizli Tavas Belediye Başkan adayı ise Kadir Tatık. Kadir Tatık nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

KADİR TATIK KİMDİR?

Kadit Tatık, 1983 yılında Tavas'ta doğmuştur. İlkokul eğitimini Kızılağaç'ta tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimini Denizli Cumhuriyet Lisesi'nde başarıyla bitirmiştir. Üniversite eğitimini ise Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İstatistik bölümünde tamamlamıştır. 2009 yılına kadar çeşitli iş deneyimlerinin ardından kamu bankasında çalışmaya başlamış ve son dört yıldır da Tavas'ta bir kamu bankasında görev yapmaktadır. Evli olan Tatık'ın iki kız çocuğu bulunmaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.