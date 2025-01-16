John Wick 4 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 4 filmi ne zaman, nerede çekildi?

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JOHN WİCK 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?

John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov'un oğlu Josef Tasarov'dur ve John'un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John Wick'in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.

JOHN WİCK 4 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Chad Stahelski

Oyuncular: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen