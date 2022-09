Türkiye'nin en köklü ve en kapsamlı fuar etkinliği İzmir Enternasyonal Fuarı, geçmişten bugüne olduğu gibi Kültürpark'ta dünyayı buluşturuyor. İzmir fuarı ne zaman açılacak? 2022 İEF ne zaman?

İZMİR FUARI NE ZAMAN AÇILACAK?

91'inci İzmir Enternasyonal Fuarı ile Terra Madre Anadolu İzmir'in ortak açılış töreni yarın (2 Eylül 2022 Cuma) saat 20.00'de Kültürpark Lozan Kapısı'nda yapılacak.

KORTEJLE KARNAVAL HAVASINDA BAŞLAYACAK

Törenin öncesinde İzmirliler çifte fuar coşkusunu kente kortejle yayacak. "Bereket paylaştıkça çoğalıyor, İzmirliler 91. kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışında buluşuyor" pankartının arkasından İzmirliler, saat 19.00'da Gündoğdu Meydanı'ndan ilerlemeye başlayacak. Karnaval havasında, alkışlarla Plevne Bulvarı'nı takip edecek kortej Kültürpark Lozan Kapısı'nda son bulacak. Açılış seremonisinin ardından protokol üyeleri Fuar'ı ziyaret edecek.

İLKLERİN FUARI

Bugüne kadar ilklerin yaşandığı İzmir Fuarı, sadece bir fuar değil, aynı zamanda sosyalleşme, eğlence, eğitim, inovasyon alanı olmayı ve yine ilklere imza atmayı sürdürecek. İlk kez Türkiye'de Terra Madre'ye ev sahipliği yapan Fuar kapsamında, açılış töreni ve protokol ziyaretlerinin ardından İzmirli küçük üreticinin Terra Madre Anadolu İzmir ile dünyaya açılıp ihracatçı olmasını sağlayacak "İzmirli" markasının tanıtımı da ilk kez gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Mera İzmir Projesi küçük üreticiye ihracatçı olmanın kapısını açarken yerli ve yabancı Fuar katılımcıları, İzmirli markası ile üretilen küçük üreticinin ürünleriyle tanışma fırsatı bulacak.

İZMİR TARİHİ GÜNLER YAŞAYACAK

91'inci İzmir Enternasyonal Fuarı ve dünyanın en büyük gıda hareketi Slow Food (Yavaş Gıda) önderliğinde gerçekleşen "Terra Madre" gastronomi fuarına da ev sahipliği yapacak İzmir, hareketli günler geçirecek. Fuarlara; İzmir İş Günleri, Riot Games iş birliğiyle düzenlenen League of Legends Türkiye Büyük Finali 2022 ve 10. Yıl Festivali'nin de dâhil edilmesiyle birlikte kente canlılık gelecek. Dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçileri ağırlayacak fuarlar boyunca, onlarca konser, tiyatro, yarışma, mutfak şovları, söyleşiler, sportif faaliyetler gibi birbirinden renkli etkinlikler yapılacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, 8. İzmir İş Günleri 1 - 2 Eylül tarihlerinde çevrimiçi olarak farklı ülkelerden konuşmacıların katılımı ile gerçekleştirilecek. T.C. Ticaret Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen İzmir İş Günleri'nde, İzmir Enternasyonal Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen "Terra Madre Anadolu İzmir 2022"ye paralel olarak "Tarım Ticareti: Dayanıklı Küresel Gıda Tedarik Zincirleri Kurulması" konusu masaya yatırılacak.

MÜZİK VE EĞLENCE İLE DOPDOLU BİR PROGRAM

Fuar ziyaretçileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da müzik dolu günler geçirecek. Uzun yıllardır Fuar'ın vazgeçilmezi olan Çim Konserleri'nde 2 Eylül'de Hadise, 3 Eylül'de Gülşen, 4 Eylül'de Özcan Deniz, 5 Eylül'de Bülent Ersoy, 6 Eylül'de Tuğba Yurt, 7 Eylül'de Gökhan Tepe, 8 Eylül'de Derya Uluğ, 9 Eylül'de Çakal&Reckol, 10 Eylül'de Şef Tuluğ Tırpan yönetiminde 100. Yıl İzmir Türküleri Senfonik Konser ve 11 Eylül'de de Haluk Levent sahne alacak. Kültürpark 3 No'lu Hol önünde 3 Eylül'de başlayacak Rock and Rap Sahnesi de sırasıyla Köfn, Patron, Perdenin Ardındakiler, Sena Şener, Lil Zey, Pentagram, Can Gox ile Anıl Piyancı ve Contra'yı müzikseverlerle buluşturacak. Mogambo'da da Cem Adrian, Fatih Erkoç, Ceylan Ertem, Birsen Tezer, Ibis Maria, Mirkelam, Öykü Gürman ve Buzuki Orhan sahne alacak. 3 Eylül'den itibaren Ezgi Bıcılı'nın ön grup olarak sahne alacağı Mogambo Geceleri'nin biletlerinin satışı ief.izfas.com.tr adresinden yapılacak.