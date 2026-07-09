Haberler

İstanbul ŞİŞLİ su kesintisi! 9-10 Temmuz İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ŞİŞLİ su kesintisi! 9-10 Temmuz İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şişli ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Temmuz İstanbul Şişli su kesintisi saatleri...

Şişli su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ

İSKİ Şişli su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: 19 MAYIS MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 09.07.2026 14:36:28

Tahmini Bitiş Tarihi: 9.07.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler

Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Gizli karargah ilk kez görüntülendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu adam kim? Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı

Bu adam kim? Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı
Arjantin'e kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma

Kara para aklama iddialarından soruşturma başlatıldı
Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor

Bakan Çiftçi açıkladı! Her gün bin kişi gidiyor
Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti

Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
NATO Zirvesi'ndeki Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı

NATO Zirvesi'ndeki Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi