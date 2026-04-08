İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada şüphelilerden birinin yakalandığı anlar kamerada

İstanbul Levent’te İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Şüphelilerden birinin Beşiktaş’ta polis ekipleri tarafından yakalandığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

  • İstanbul Levent'te İsrail Konsolosluğu önünde 3 saldırganın polise saldırması sonucu 1 saldırgan öldü, 2 saldırgan yaralı olarak yakalandı.
  • Saldırıyla ilgili toplam 12 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 1'i İzmit'te, 1'i Konya'da operasyonlarla yakalandı.
  • Çatışmada 2 polis hafif yaralandı ve yaralı saldırganlar hastanede sorgulanıyor.

İstanbul Levent’te İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada şüphelilerden birinin yakalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLERDEN 1’İ ÖLDÜ, 2’Sİ YAKALANDI

Olay, dün saat 12.00 sıralarında İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan güvenlik tedbiri alan polislere saldırı düzenledi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan 1'i öldürülürken, 2 saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı. Tedavi altına alınan saldırganların hastanede sorgusunun yapıldığı öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Öte yandan saldırıyla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi daha olay yerine yakın bölgede gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 5 kişinin ifadeleri ve polis ekiplerinin çalışması sonucu saldırıyla ilişkisi bulunan 6 şüpheli daha yakalandı. Olaya ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. 1 şüphelinin İzmit'te, 1 şüphelinin ise Konya'da düzenlenen operasyonlarla yakalandığı öğrenildi.

YAKALANMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltındaki 12 şüphelinin sorgusu sürerken şüphelilerden birinin polis ekipleri tarafından yakalandığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, polis ekiplerinin şüphelinin etrafını çevirdiği ve bir süre sonra gözaltına aldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız

Lübnan'da katliam yapan Netanyahu, tehditler savurdu
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik

İran, "ABD kabul etti" demişti, Beyaz Saray'dan yalanlama geldi
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma 'İsrail' çağrısı

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi! Dünyaya hayati bir çağrı var
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor

Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var

İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var

Polislerle dalga geçen şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor

Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim

"O dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim"
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var