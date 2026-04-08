İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada şüphelilerden birinin yakalandığı anlar kamerada
İstanbul Levent’te İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Şüphelilerden birinin Beşiktaş’ta polis ekipleri tarafından yakalandığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
ŞÜPHELİLERDEN 1’İ ÖLDÜ, 2’Sİ YAKALANDI
Olay, dün saat 12.00 sıralarında İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan güvenlik tedbiri alan polislere saldırı düzenledi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan 1'i öldürülürken, 2 saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı. Tedavi altına alınan saldırganların hastanede sorgusunun yapıldığı öğrenildi.
GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ
Öte yandan saldırıyla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi daha olay yerine yakın bölgede gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 5 kişinin ifadeleri ve polis ekiplerinin çalışması sonucu saldırıyla ilişkisi bulunan 6 şüpheli daha yakalandı. Olaya ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. 1 şüphelinin İzmit'te, 1 şüphelinin ise Konya'da düzenlenen operasyonlarla yakalandığı öğrenildi.
YAKALANMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Gözaltındaki 12 şüphelinin sorgusu sürerken şüphelilerden birinin polis ekipleri tarafından yakalandığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, polis ekiplerinin şüphelinin etrafını çevirdiği ve bir süre sonra gözaltına aldığı anlar yer aldı.