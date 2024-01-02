İsrail askerleri hastalığı ne, ölümcül mü, pembe lekeli Şark Çıbanı hastalığı nedir?

Gazeteye konuşan, İsrail ordusundan ismini vermek istemeyen bir yetkili, enfeksiyonun önlenmesi için çeşitli tedbirler alındığını, sahadaki askerlere konuya ilişkin açıklayıcı belgeler dağıttıklarını söyledi. Peki, İsrail askerleri hastalığı ne, ölümcül mü, pembe lekeli Şark Çıbanı hastalığı nedir?

İSRAİL ASKERLERİ HASTALIĞI NE, ÖLÜMCÜL MÜ?

İsrail medyası, Gazze Şeridi sınırındaki toplanma alanlarındaki onlarca İsrail askerinin leishmaniasis (şark çıbanı) hastalığına yakalandığından şüphelenildiğini belirtti.

Bazı askerlerin laboratuvar testlerinin yapılması için gönderildiğini ancak sonuçların henüz belli olmadığı; bazılarının ise operasyonel faaliyetleri durdurularak dermatoloji kliniklerine sevk edildiği bildirildi.

Bu tanının tedavi edilmemesi durumunda birkaç hafta süren son derece ağrılı, iltihaplı bir cilt lezyonu haline geldiği, bu lezyonun genellikle ciltte yara izi bıraktığı bilgisi paylaşıldı.

Kum sineklerinden "tatarcık" sineğinin bulaştırdığı mikrop, hijyen ve temizlik bakımından sıkıntılı bölgelerde hızla yayılma imkanı buluyor. Virüsün zamanla vücuda yayılmasıyla çıbana sebep olan parazit, sineğin ısırdığı yerde pembe bir leke oluşturuyor, zamanla da leke daha belirgin hale gelerek yara halini alıyor.