Üye Girişi
Haberler

Irak'taki Şii Milis Gücü Haşdi Şabi'ye Hava Saldırısı Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Babil vilayetinde Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi'ye bağlı karargaha hava saldırısı düzenlendiği duyuruldu. Peki, Haşdi Şabi terör örgütü mü, Haşdi Şabi kimdir?

Saldırıda Babil şehrine bağlı El-Müseyyeb ilçesinde bulunan Kalso Askeri Üssü hedef alındı. Saldırı sonrası bölgede büyük çapta yangın çıktığı görüldü. Yetkililer, hava saldırısının kim tarafından yapıldığının henüz bilinmediğini açıkladı. Peki, Haşdi Şabi terör örgütü mü, Haşdi Şabi kimdir?

HAŞDİ ŞABİ NEDİR?

Haşdi Şabi Türkçe adıyla Halk Seferberlik Güçleriçoğunlukla Şiilerden oluşan, Sünni, Hristiyan ve Yezîdîleri de içeren yaklaşık 40 farklı gruptan oluşan, Irak hükûmetinin de desteklediği ortak politik cepheyi barındıran örgüt.

Haşdi Şabi, Irak'ın önde gelen Şii din adamı Ayetullah Ali Hüseyni Sistani'nin Irak ve Şam İslam Devleti'ne karşı ulusal seferberlik talep eden mezhepsel olmayan bir fetva üzerine kuruldu. Örgüt, var olan milisleri Haziran 2014'te Irak İçişleri Bakanlığı'nın "Halkın Seferberlik Komitesi"ne bağladı. Örgüt, Sünni sivillere karşı insan hakları ihlallerinden ve mezhepsel kan dökmekten suçlanmıştır, ancak Irak hükûmet yetkilileri, bu ihlallerin münferit olaylar olarak nitelendirdi ve küçük cezai tedbirler aldı. Iraklı Şii din adamları da derhal savaş suçlarından kaçmaya çağırdı

19 Aralık 2016'da Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum Kasım ayında parlamentoda kabul edilen Haşdi Şabi'yi silahlı kuvvetlere dahil eden yasayı onayladı. Bu birliktelikle, örgüt ulusal silahlı kuvvetlerin en üst düzey komutanlığına tabi oldu.[6] Örgüt, 21 Mart 2017'de Özel Kuvvetler Bölümü kurmak için özel kuvvetler kursunun açıldığını açıkladı. Eğitim programı, Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri'nin talimatıyla çeşitli misyonları kapsadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Haşdi Şabi Irak Gündem Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Irak'taki Şii Milis Gücü Haşdi Şabi'ye Hava Saldırısı Düzenlendi E Devlet çöktü mü Son Dakika? E Devlet'te sorun mu var 20 Nisan Cumartesi 2024 20 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 20 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 20 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 20 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 20 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 20 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 22 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 20 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Sadettin Saran kimdir, serveti ne kadar? Sadettin Saran aday mı? Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığına aday oldu mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title