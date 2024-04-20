Irak'taki Şii Milis Gücü Haşdi Şabi'ye Hava Saldırısı Düzenlendi

Saldırıda Babil şehrine bağlı El-Müseyyeb ilçesinde bulunan Kalso Askeri Üssü hedef alındı. Saldırı sonrası bölgede büyük çapta yangın çıktığı görüldü. Yetkililer, hava saldırısının kim tarafından yapıldığının henüz bilinmediğini açıkladı. Peki, Haşdi Şabi terör örgütü mü, Haşdi Şabi kimdir?

HAŞDİ ŞABİ NEDİR?

Haşdi Şabi Türkçe adıyla Halk Seferberlik Güçleriçoğunlukla Şiilerden oluşan, Sünni, Hristiyan ve Yezîdîleri de içeren yaklaşık 40 farklı gruptan oluşan, Irak hükûmetinin de desteklediği ortak politik cepheyi barındıran örgüt.

Haşdi Şabi, Irak'ın önde gelen Şii din adamı Ayetullah Ali Hüseyni Sistani'nin Irak ve Şam İslam Devleti'ne karşı ulusal seferberlik talep eden mezhepsel olmayan bir fetva üzerine kuruldu. Örgüt, var olan milisleri Haziran 2014'te Irak İçişleri Bakanlığı'nın "Halkın Seferberlik Komitesi"ne bağladı. Örgüt, Sünni sivillere karşı insan hakları ihlallerinden ve mezhepsel kan dökmekten suçlanmıştır, ancak Irak hükûmet yetkilileri, bu ihlallerin münferit olaylar olarak nitelendirdi ve küçük cezai tedbirler aldı. Iraklı Şii din adamları da derhal savaş suçlarından kaçmaya çağırdı

19 Aralık 2016'da Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum Kasım ayında parlamentoda kabul edilen Haşdi Şabi'yi silahlı kuvvetlere dahil eden yasayı onayladı. Bu birliktelikle, örgüt ulusal silahlı kuvvetlerin en üst düzey komutanlığına tabi oldu.[6] Örgüt, 21 Mart 2017'de Özel Kuvvetler Bölümü kurmak için özel kuvvetler kursunun açıldığını açıkladı. Eğitim programı, Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri'nin talimatıyla çeşitli misyonları kapsadı.