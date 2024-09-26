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Iphone 7 WhatsApp desteği ne zaman bitiyor? iPhone 7 ve iPhone 7 Plus WhatsApp desteği ne zaman kaldırılacak?

Iphone 7 WhatsApp desteği ne zaman bitiyor? iPhone 7 ve iPhone 7 Plus WhatsApp desteği ne zaman kaldırılacak?
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WhatsApp, dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri oluyor. Ancak, WhatsApp bazı eski iPhone modelleri için destek sonlandırılacak. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın ne zaman WhatsApp desteği alamayacağı merak konusu oluyor.

iPhone kullanıcıları için önemli bir gelişme yaşanacak. Özellikle iPhone 7 ve iPhone 7 Plus gibi daha eski modellere sahip kullanıcılar, WhatsApp'ın yeni güncellemelerinden ve özelliklerinden yararlanamayacakları bir döneme girecek. Bu durum, kullanıcıların bu modelleri kullanma alışkanlıklarını etkileyebilir ve yeni bir telefon alma ihtiyacını gündeme getirebilir. Peki, Iphone 7 whatsapp desteği ne zaman bitiyor? iPhone 7 ve iPhone 7 Plus WhatsApp desteği ne zaman kaldırılacak?

IPHONE 7 WHATSAPP DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

iPhone 7 için WhatsApp desteği, 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren sona erecek. Bu nedenle, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcıları, bu tarihten itibaren WhatsApp uygulamasını kullanamayacaklar. Bu durum, bu cihazları kullanan kişiler için önemli bir değişiklik anlamına geliyor; kullanıcılar, WhatsApp'ın sunduğu hizmetlerden yararlanmak için yeni bir cihaza geçiş yapmayı düşünmek zorunda kalabilirler.

Iphone 7 WhatsApp desteği ne zaman bitiyor? iPhone 7 ve iPhone 7 Plus WhatsApp desteği ne zaman kaldırılacak?

IPHONE 7 WHATSAPP DESTEĞİ NEDEN KALDIRILIYOR?

WhatsApp'ın destek sona erme tarihleri genellikle uygulamanın yeni sürümlerinin gereksinimlerine bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle, kullanıcıların bu tarihleri yakından takip etmeleri ve gerekirse cihazlarını güncellemeleri öneriliyor. Destek süresinin sona ermesi, kullanıcıların hem güvenlik açıklarıyla karşılaşmalarını artıracak hem de uygulamanın sunduğu yeni özelliklere erişimlerini kısıtlayacaktır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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