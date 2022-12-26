Oyunculuğu ile dikkatleri üzerine toplayan isimlerden biri ise İpek Filiz Yazıcı. Yer aldığı projelerde isminden söz ettiren İpek Filiz Yazıcı hakkında merak edilenler var. Sevenleri ise arama motorlarında İpek Filiz Yazıcı kimdir? İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında, nereli? İpek Filiz Yazıcı oynadığı diziler ne? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Aşk 101 dizisi ile ün salan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı hakkında merak edilenler var. Ufuk Beydemir ile ilişkisi ile gündemde yer alan ismin özel hayatı da araştırılıyor. Hayranları arama motorlarında İpek Filiz Yazıcı kimdir? İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında, nereli? İpek Filiz Yazıcı oynadığı diziler ne? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde.

İPEK FİLİZ YAZICI KİMDİR?

İpek Filiz Yazıcı (d. 6 Ekim 2001; İstanbul ), Türk dizi oyuncusu.

İpek Filiz Yazıcı doğum tarihi : 6 Ekim 2001

İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında : 19 yaşında

İpek Filiz Yazıcı mesleği ne : Oyuncu

İpek Filiz Yazıcı nereli : İstanbul doğumlu

İpek Filiz Yazıcı burcu ne : Terazi

Yazıcı, 6 Ekim 2001'de İstanbul'da doğdu. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı. 2017 yılında FOX TV ekranlarında yayımlanan; başrolünü Songül Öden, Erkan Petekkaya ve Dolunay Soysert gibi isimlerin paylaştığı Kayıtdışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini, Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterini canlandırdı.

Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlendi. Yeni Hayat adlı dizide Gökçe Karatan karakterine hayat vermesi planlanırken dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi ve Türkiye'de alınan önlemler sebebiyle dizi ertelendi, fakat 3 Eylül 2020 tarihinde ilk bölümüyle ekranlarda yerini aldı.

LC Waikiki ve Çokokrem markalarıyla ilişkili reklamı bulunmaktadır.

Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı

İPEK FİLİZ YAZICI OYNADIĞI DİZİLER NE?

2016 : Babam ve Ailesi

2017 : Kayıtdışı

2018-2019 : Elimi Bırakma

2020 : Yeni Hayat

2017 : Büyük Günahlar (İnternet dizisi)

2020 : Aşk 101 (İnternet dizisi) : Işık

2021 : Aşk 102 (İnternet dizisi) : Işık