İnstagram Sakin Mod nedir? sorusu, yeni gelen güncellemeler ile birlikte kullanıcılar tarafından merak edilmekte. Sosyal medya platformunu sessiz hale getirerek daha sakin ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi yaşayabilirsiniz. Sakin Mod özelliği aktif olduğunda, Instagram uygulamasından gelen bildirimleri engeller, böylece rahatsızlık yaşamadan platformu kullanabilirsiniz. Peki, İnstagram Sakin Mod nedir? İnstagram Sakin Mod ne işe yarar, nasıl kullanılır? İnstagram sakin modda mesaj gider mi? İşte detaylar…

İNSTAGRAM SAKİN MOD NEDİR?

Instagram uygulamasını açtığınızda, profil simgesine tıklayın. Ardından, üst köşede bulunan üç çizgili simgeye dokunun ve açılan menüden "Ayarlar" seçeneğine tıklayın. Ayarlar menüsünde, "Hesap" bölümüne gidin ve "Bildirimler" seçeneğini bulun. Burada "Sakin Mod" seçeneğini bulabilirsiniz.

İNSTAGRAM SAKİN MODDA MESAJ GİDER Mİ?

Sakin Modu etkinleştirmek için ilgili seçeneğe dokunun ve belirli bir süre boyunca bildirimlerin sessiz olmasını sağlayın. Ayrıca, bu menüden bildirimleri almak istediğiniz saat aralığını da özelleştirebilirsiniz. Bu sayede Instagram bildirimlerinizi daha iyi kontrol edebilirsiniz.