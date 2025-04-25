"25 Nisan Instagram'a neden girilmiyor?" sorusu gündeme gelirken, bazı kullanıcılar uygulamayı hiç açamazken, bazıları da hikayelere ve gönderilere ulaşmakta sorun yaşadı. Peki bu sorun genel bir çökme mi, yoksa teknik bir aksaklık mı İşte "Instagram çöktü mü? 25 Nisan Instagram'a neden girilmiyor, sorun ne?" sorularına dair tüm detaylar ve güncel bilgiler…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Instagram şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Instagram'da bölgesel erişim sorunları yaşandığı tespit edildi. Ancak Meta ya da Instagram'dan bu sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.