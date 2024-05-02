İnci Taneleri CANLI izle! 2 Mayıs İnci Taneleri 13. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem'i takip eden kadın kızı mı?

Azem, Dilber'den ne kadar uzaklaşırsa Piraye'nin ailesine o kadar yaklaşıyor. Cihan, kendisine verilen öldürme emri karşısında büyük şok yaşıyor. Bu sırada bir araba Azem'i takip etmektedir. Takip eden arabanın içinde ki kadın Azem'in kızı olabilir mi?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilber'i aşk acısı sarıyor!

Azem ile ayrılan Dilber sıkıntılı günler yaşar. Diğer taraftan Piraye ve Azem arasında da olaylar hızla değişmektedir.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KANAL D CANLI HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

İnci Taneleri dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.