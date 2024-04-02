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İnci Taneleri bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak?

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Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın başrollerinde yer aldığı İnci Taneleri dizisi, bir süre boyunca yayınlanmayacak. Peki, İnci Taneleri bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak?

İNCİ TANELERİ BU HAFTA YOK MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin bu hafta yayınlanacak bölümü yetişmediği için yayınlanmayacak. Dizinin gelecek hafta seyirciyle buluşması planlanan bölümü de Ramazan Bayramı nedeniyle olmayacak. Şenol Sönmez'in yönettiği dizinin aynı zamanda senaryosunu da Yılmaz Erdoğan yazıyor. Dizide pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün danslarına Ramazan ayı boyunca yer verilmeme kararı alınmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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