İlayda Alişan kimdir? Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan kaç yaşında, nereli? - Haberler

Kanal D ekranlarının yeni yaz dizisi Seversin ilk bölümü ile bu akşam izleyicisi ile buluşuyor. Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, İlayda Alişan kimdir? Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan kaç yaşında, nereli? İlayda Alişan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan 26 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonlu olan İlayda Alişan, Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okumuştur. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yapmıştır.

Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı. İlk olarak 2011 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan, başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol alan Alişan, Kariyerine TRT 1'de yayınlanan Gönül Hırsızı ile devam etmiş, ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başlamıştır.

Kariyerine 2015 yılında Songül Öden ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Serçe Sarayı'nda Sinem karakteri ile devam etmiştir. Ardından Ay Yapım imzalı Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Eylül, Rüya dizisinde canlandırdığı Cemre karakterine hayat vermiştir. Kendisinin daha büyük bir kitleye ulaştıran, başrollerinde usta oyuncu Perihan Savaş, Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu Ay Yapım'ın fenomen dizilerinden Çukur ile içinde bulunduğu set ortamını bir okul olarak tanımlamıştır. Dizinin ikinci sezonunda Akşın Koçovalı karakteriyle gösterdiği oyunculuk takdir topladı.

Çukur'dan sonra Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'da Aylin Erman karakterine hayat vererek ününü yurtdışına taşıdı. 2019'da Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı gibi başarılı oyuncularla beraber Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında dijital içerik platformu olan Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem Narin karakterini canlandırdı. 2021'de FOX'ta yayınlanan Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterini canlandırdı. 2021 yılında Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katılmıştır.

İLAYDA ALİŞAN OYNADIĞI DİZİLER

2011 - Bir Çocuk Sevdim

2013 - Gönül Hırsızı

2014 - Benim Adım Gültepe

2015 - Serçe Sarayı

2016 - Bana Sevmeyi Anlat

2017 - Rüya

2017–2019/2021 - Çukur

2019–2020 - Şampiyon

2021 - Masumiyet

2021 - Kırmızı Oda

2022 - Seversin

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