İHA'ya bir ödül daha - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İHA'ya bir ödül daha

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Cenik - Genel
 - Güncelleme:

İHA'ya bir ödül daha Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği tarafından Dünya Veteriner Hekimleri Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, İhlas Haber Ajansı (İHA), TVHB Basın Özel Ödülü'ne layık görüldü.

İHA'ya bir ödül daha

ANKARA - Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği tarafından Dünya Veteriner Hekimleri Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, İhlas Haber Ajansı (İHA), TVHB Basın Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği tarafından, Orman Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Dünya Veteriner Hekimleri Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, TURCOVAC aşısının mucidi Veteriner Hekim Viroloğu Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından basın ve hizmet ödüllerinin takdimi için düzenlenen törene geçildi.

Törende, İhlas Haber Ajansı (İHA), TVHB Basın Özel Ödülü'ne layık görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Genel

Genel, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title