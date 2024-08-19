İddia vahim: Lüks eğlence mekanı 6 kolonu kesti, Sarıyer Belediyesi görmezden geldi

Ağaoğlu Şirketler Grubuna ait Maslak 1453'te bulunan "Yeni Gazino" isimli eğlence mekanının 6 kolonunun kesik olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili CHP'li Sarıyer Belediyesi ise sessizliğini koruyor.

Sarıyer Belediyesi'nde İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Nizamettin Günel'e ulaşan Sarıyer Söz Gazetesi Haber Müdürü Aykut Metehan, sorduğu sorulara yanıt alamadı. Soruları yanıtsız bırakan Günel'in tek açıklaması ise "Benim dönemimde yapılmadı." oldu.

SARIYER KAYMAKAMI İNCELEME TALEP ETTİ

Sarıyer İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı'nın Sarıyer Söz Gazetesi'nin haberine istinaden Sarıyer Belediyesi'ne inceleme talebinde bulunduğu bilinirken, Sarıyer Belediyesi'nin aldığı reaksiyon konusunda bir gelişme olmadığı ifade ediliyor.

SARIYER BELEDİYESİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Konuyla ilgili Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ve İmar Komisyonu Başkanı Nizamaettin Günel iddiaların asılsız olduğuna yönelik hiçbir açıklama yapmadı. İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Nizamettin Günel, sadece "Benim dönemimde yapılmadı" demekle yetindi.

SARIYER BELEDİYESİ'NDE RÜŞVET İDDİASI

Sarıyer Hacıosman'da otel olarak başlanıp rezidansa çevrilmek istenen inşaat 35 yıldır bitirilemedi. Daha önce Belediye tarafından mühürlenen ve "depreme dayanıksız" raporu verilen inşaatta çalışmalar yeniden başladı. Ruhsatsız binanın inşaata başlamasına belediye sessiz kalınca, "rüşvet aldı" iddiası ortaya atıldı.

CHP'Lİ GÖKAN ZEYBEK "CENAZE" DEMİŞTİ

2016'da, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Gökan Zeybek, "Şu an bölgenin imar planı yok. Danıştay tarafından da ruhsat iptali gerçekleştiği için ortada bir cenaze var. Mesele, bu cenazenin o veya bu biçimde kaldırılmasıdır." demişti.

OTEL HAKKINDA "BELEDİYE RÜŞVET ALDI" İDDİASI

35 yıl boyunca yağmur suyu ve rüzgar gibi etkenler nedeniyle yıprandığı halk tarafından vurgulanan inşaat halka açılmak için hızla devam ediyor. Danıştay tarafından ruhsatının kanunen iptal edilmesine rağmen Sarıyer Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından devam etmesine nasıl göz yumulduğu ise henüz aralanmamış bir sır perdesi. Sarıyer Belediyesi'nin otelin yapımına göz yumarak bir miktar para aldığına dair iddialar gündeme gelirken, olası bir depremde yıkılacağı söylenen otelin sorumluluğunu kimin üstleneceği akıllarda soru işareti bırakıyor.