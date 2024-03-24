İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, İbrahim Torun kimdir? İYİ Parti BİLECİK Pazaryeri Belediye Başkan adayı İbrahim Torun kimdir?

İYİ PARTİ BİLECİK PAZARYERİ ADAYI KİM?

İYİ Parti Pazaryeri Belediye Başkan Adayı İbrahim Torun oldu.

İBRAHİM TORUN KİMDİR?

İbrahim Torun, 1969 yılında Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Pazaryeri'nde, liseyi ise Bilecik Meslek Teknik Lisesi Elektrik Bölümü'nde tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Enerji Bölümü'nde elektrik, üretim, iletişim, dağıtım alanında ön lisans eğitimini tamamladıktan sonra, aynı üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde lisans eğitimi aldı.

Bursa Teknik Üniversitesi İşletme Anabilim dalında da yüksek lisansını tamamladı. Kamuda, enerji sektöründe birçok projede bulundu. Atatürk, Gökçeköy Barajı ve Bursa Doğalgaz Çevrim Santralinin de dahil olduğu projelerde yer aldı.

İbrahim Torun, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'den Bilecik, Pazaryeri Belediye Başkan adayı oldu.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çBİLECİKsı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.