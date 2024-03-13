Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Vatandaşlar, İbrahim Koman'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, İbrahim Koman kimdir? AK Parti Balıkesir- Manyas Belediye Başkan adayı İbrahim Koman kaç yaşında, nereli?

İBRAHİM KOMAN KİMDİR?

İbrahim Koman, AK Parti Manyas İlçe Başkanı olarak görev yapıyor.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Balıkesir İli, Manyas İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Balıkesir- Manyas Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.