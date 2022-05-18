Hüseyin Tatlı kimdir? Hüseyin Tatlı kaç nereli, kaç yaşında? Hüseyin Tatlı şarkıları! Hüseyin Tatlı İbrahim Tatlıses'in neyi oluyor? - Haberler

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HÜSEYİN TATLI KİMDİR?

Hüseyin Tatlı 1973 yılında Mersin'de doğmuştur, sekiz kardeştir ve ailenin en küçüğüdür. Baba tarafından aslen Şanlıurfalı'dır. Bilhassa yazılı ve görsel medyada İbrahim Tatlıses'in kardeşi olarak anılan Hüseyin Tatlı abisi gibi sanatçıdır.

Hüseyin Tatlı, hayatının büyük bir kısmını Ankara'da sürdürmüş ve ardından İstanbul'a yerleşmiştir.

Abisi ünlü olduktan sonra Şanlıurfa'ya taşınan Hüseyin Tatlı, iki yaşındayken babasını kaybetmiştir. Bugüne kadar iki kez evlenen Tatlı, bu evliliklerinden Asya isminde bir kızı ve Can isminde bir oğlu vardır.

2000 yılında "Varlığın Yeter", 2016 yılında ise "Bil İstedim" ve "Pardon" isimli albümleri ile müzik piyasasında yer almıştır.

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