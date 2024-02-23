Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir? Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı kim oldu?

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti AFYONKARAHİSAR adayı belli oldu mu? Sorusu gündeme geldi ve bugün yapılan açıklamanın ardından AK Parti Afyonkarahisar adayı belli oldu. Peki, AK Parti AFYONKARAHİSAR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AFYONKARAHİSAR Belediye başkan adayı kim oldu 2024?31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti AFYONKARAHİSAR Belediye başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay olmuştur.

HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY KİMDİR?