Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir? Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı kim oldu?
1986 doğumlu Hüseyin Ceylan Uluçay, eğitim hayatını Afyonkarahisar'da tamamladıktan sonra Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Mali Müşavirlik alanında kariyer yaparak deneyim kazandı ve iş dünyasında başarılı projelere imza attı. 22 Eylül 2020 tarihinde AK Parti Afyonkarahisar İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak atandı ve etkili çalışmalarının ardından il başkanlığı görevine getirildi.
31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti AFYONKARAHİSAR adayı belli oldu mu? Sorusu gündeme geldi ve bugün yapılan açıklamanın ardından AK Parti Afyonkarahisar adayı belli oldu. Peki, AK Parti AFYONKARAHİSAR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AFYONKARAHİSAR Belediye başkan adayı kim oldu 2024?31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti AFYONKARAHİSAR Belediye başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay olmuştur.
HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY KİMDİR?
- Hüseyin Ceylan Uluçay, 1986 yılında Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesi'nde doğdu. Eğitim hayatına Afyonkarahisar'da başlayan Uluçay, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Mali Müşavirlik alanında kariyerine başlayan Uluçay, bu alanda uzun yıllar deneyim kazandı.
- Mali Müşavirlik mesleğini sürdürürken aynı zamanda ticaret ile de ilgilenen Uluçay, iş dünyasında başarılı projelere imza atmıştır. 22 Eylül 2020 tarihinde AK Parti Afyonkarahisar İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak atanmasıyla birlikte, partisi için önemli sorumlulukları üstlendi. Yaptığı etkili çalışmaların ardından il başkanlığı görevine getirilen Uluçay, partisi içindeki liderlik vasfını ortaya koymuştur.
- Hüseyin Ceylan Uluçay, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olarak belirlenmiştir.