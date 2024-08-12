Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor 2024-25? Hudutsuz Sevda bu hafta yayınlanacak mı?

Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor ve Hudutsuz Sevda bu hafta yayınlanacak mı, soruları yeni sezon öncesi merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor? Hudutsuz Sevda bu hafta yayınlanacak mı?

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NE?

Kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen hırçın delikanlı Halil İbrahim yirmi yıl sonra sevdiği kız Yasemin ile evlenip yeni hayata başlamak üzere Karadeniz'e döner. Ancak düşmanlarının buna izin vermemesi üzerine Halil İbrahim bir intikam yolculuğuna çıkar.

Hudutsuz Sevda ne zaman başlayacağına dair henüz bilgi paylaşılmadı.