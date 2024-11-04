Hilmi Şen'in kim olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, Hilmi Şen kimdir? Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

HİLMİ ŞEN KİMDİR?

1974 yılında Balışeyh'de dünyaya gelen Hilmi Şen, ilkokul, ortaokul ve liseyi Balışeyh'te tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Şen 2001-2004 yılları arasında AKP kurulu üyeliği merkez ilçe üyeliği, 2004 yılında yerel seçimlerde seçim kurulu başkan yardımcılığı, 2005-2008 yılları arasında AKP Merkez ilçe başkan yardımcılığı teşkilat başkanlığı görevlerinde bulundu.

HİLMİ ŞEN ÖLDÜ MÜ?

Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balışeyb Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Belediye Başkanı Şen ile yanında bulunan Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) yaralandı. Yaralılar Kırıkkale'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan Belediye Başkanı Hilmi Şen hayatını kaybetti.

Öte yandan Belediye Başkanı Şen'e yönelik saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olan E.Ş. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli polis ekiplerince emniyete götürüldü.