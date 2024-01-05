Hepatit C bulaşıcı mı? Hepatit C aşısı var mı?

Hepatit C, karaciğer iltihaplanmasına neden olan ve ciddi karaciğer sorunlarına yol açabilen bir viral enfeksiyondur. Hastalığın belirtileri genellikle belirti göstermeyebilir, bu da erken teşhis ve tedavinin önemini vurgular. Hepatit C, kan yoluyla bulaşabilir ve paylaşılan enjektörler, cinsel temas, doğum sırasında geçiş gibi yollarla yayılabilir.

HEPATİT C NEDİR?

Hepatit C, karaciğer iltihaplanmasına yol açan bir virüsün neden olduğu bir enfeksiyondur. Genellikle kan yoluyla bulaşır ve uzun süreli bir durum olabilir. Kronik hepatit C, karaciğer hasarına ve siroza yol açabilir. Çoğu zaman belirti göstermeyebilir ve bu nedenle erken teşhis ve tedavi önemlidir.

HEPATİT C BELİRTİLERİ

Yorgunluk: Genel vücut halsizliği ve sürekli yorgunluk hissi.

Karın Ağrısı: Karın bölgesinde rahatsızlık ve ağrı.

İştah Kaybı: Besinlere karşı ilginin azalması ve iştah kaybı.

Sarılık: Cilt ve gözlerde sararma.

Ağrılı Eklemler: Eklem ağrıları ve genel rahatsızlık.

Mide Bulantısı: Bulantı hissi ve bazen kusma.

HEPATİT C BULAŞICI MI?

Evet, hepatit C bulaşıcı bir virüs içerir. Enfekte kanla doğrudan temas, paylaşılan enjektörler, cinsel temas, enfekte anneden doğan bebeklere geçiş ve kontamine kan ürünleri yoluyla bulaşabilir. Diğer hepatit türleri gibi, hijyen kurallarına uyum ve enfekte kan ve vücut sıvılarından kaçınma, bulaşma riskini azaltabilir.

HEPATİT C KORUNMA YÖNTEMLERİ

Enfekte Malzemelerden Kaçınma : Paylaşılan enjektörler, diş fırçaları gibi enfekte malzemelerden kaçınılmalıdır.

Hijyen Kurallarına Uyum: Kan ve vücut sıvılarıyla doğrudan temas sonrasında el hijyenine dikkat edilmelidir.

Aşı Geliştirme: Şu anda hepatit C için etkili bir aşı bulunmamakla birlikte, araştırmalar devam etmektedir.