Üye Girişi
Haberler

Hazım Caner Can kimdir? AK Parti Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Hazım Caner Can kimdir? AK Parti Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can, halkın merak ettiği bir isim haline geldi. Can'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konusunda detaylar araştırılıyor.

Hazım Caner Can, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Ankara'da yaşayan vatandaşların merak ettiği isimler arasında yer almaya başladı. AK Parti Çamlıdere Belediye Başkan Adayı olan Hazım Caner Can'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Hazım Caner Can kimdir?

HAZIM CANER CAN KİMDİR?

  • Hazım Caner Can, 1955 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünden 1979-1980 yıllarında mezun oldu.
  • Kariyerine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdürlük Başraportörü olarak başlayan Hazım Caner Can, 1983 yılında bu görevinden ayrılarak ticaret hayatına adım attı.
  • Siyasi kariyerine ilk adımını 29 Mart 2004'te attı ve bu tarihten itibaren Çamlıdere Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.
  • 2009 yılında ikinci kez seçilen Can, 2014 seçimlerinde üçüncü kez Çamlıdere Belediye Başkanlığı'na seçildi.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Hazım Caner Can AK Parti Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Baki Demirbaş kimdir? AK Parti Ankara- Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş kaç yaşında, nereli? Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Manchester City maçı nereden izlenir? Duhan Kalkan kimdir? AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan kaç yaşında, nereli? Hazım Caner Can kimdir? AK Parti Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can kaç yaşında, nereli? Tuncer Kaplan kimdir? AK Parti Ankara- Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan kaç yaşında, nereli? Ahmet Buran kimdir? AK Parti Ankara- Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran kaç yaşında, nereli? BAHAR Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Aboubakar Beşiktaş Yönetimi'ne ne dedi? Takıma rest mi çekti? Mehmet Emin Özbey kimdir? Zafer Partisi Van Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Özbey kaç yaşında, nereli? Mehmet Pamuk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep Belediye Başkan Adayı Mehmet Pamuk kaç yaşında, nereli? Umut Üredi kimdir? Zafer Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Umut Üredi kaç yaşında, nereli? İlker Bayrak kimdir? Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlker Bayrak kaç yaşında, nereli? 1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı okullar tatil mi, okul var mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı tam gün mü, yarım gün mü? Kemal Bige kimdir? Zafer Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Kemal Bige kaç yaşında, nereli? Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı Beyza Tatar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title