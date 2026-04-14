Hayranı bir anda yanında belirdi! Bülent Ersoy panik yaşadı
Bülent Ersoy, trafikte kendisini tanıyan bir hayranının aniden yanına yaklaşmasıyla kısa süreli panik yaşadı. “Saygılar Divam” sözleriyle seslenen hayranına ilk anda çığlıkla karşılık veren Ersoy, ardından öpücük atarak gönül aldı.
Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, trafikte yaşadığı ilginç anla gündeme geldi. Takside olduğu sırada motorla yanına yaklaşan bir hayranı, Diva’ya seslenince ortaya renkli görüntüler çıktı.
KORKU DOLU ANLAR YAŞADI
Bir anda camın yanında beliren hayranını fark eden Ersoy, yaşadığı şaşkınlıkla “Ödümü patlattın” diyerek çığlık attı. O anlar kısa sürede dikkat çekti.
SONRASINDA GÜLÜMSETTİ
İlk şaşkınlığını atan Ersoy, kendisine “Saygılar Divam” diye seslenen hayranına bu kez öpücük atarak karşılık verdi. Yaşanan anlar, korku ve samimiyetin bir araya geldiği renkli görüntülere sahne oldu.