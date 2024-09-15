Havalimanında aldatıldığını öğrendi! Olay nerede oldu? (VİDEO İZLE)
Beş yıl önce boşandığı eşini ve onun yeni sevgilisini tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gören adam, olay anında sinirlerine hakim olamayarak ortalığı birbirine kattı. Olay sosyal medyada büyük yankı buldu. Birçok kişi olayın detaylarını merak ediyor.
Eski eşiyle karşılaştığı an büyük bir şok yaşayan adam, havalimanında sinir krizi geçirerek etrafına bağırmaya başladı. Yaşanan bu gerginlik kısa sürede büyüdü ve çevredeki yolcuların dikkatini çekti. Olay yerine hızla gelen polis ve güvenlik görevlileri, öfkeli adamı güçlükle sakinleştirdi. Peki, Olay nerede oldu? (VİDEO İZLE)
HAVALİMANINDA NE OLDU?
Kadına ve yeni sevgilisine öfkeli bir şekilde küfürler yağdıran adam, büyük bir sinir krizi geçirerek havalimanında ortalığı birbirine kattı. "Bu benim karım, bu da Atina'da birlikte olduğu adam," diyerek sesini yükselten öfkeli adam, çevredeki yolcuların ve güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti. Aldatıldığını iddia eden eski eş, karısının kendi eşyalarını kullanarak seyahate çıktığını öne sürerek daha da sinirlendi.
HAVALİMANINDA ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ
Havalimanında yaşanan ilginç olayın detaylarına ulaşıldı. Eşini sevgilisiyle bastığını iddia eden adamın eşinden 5 yıl önce ayrıldığı öğrenildi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
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