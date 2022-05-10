Hatice Şendil kimdir? Hatice Şendil hayatı ve biyografisi! Hatice Şendil kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hatice Şendil merak konusu oldu. İşte Hatice Şendil hakkında merak edilen Hatice Şendil kimdir, Hatice Şendil hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Doğum tarihi: 2 Ağustos 1983

38 yaşında

İstanbul

2 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi İstanbullu babası Antalyalı olan Hatice Şendil, Antalya'da büyüdü. Selanik ve Mora göçmeni kökenli bir aileye doğmuştur. 2 kız kardeşi vardır.

Üniversite eğitimini işletme üzerine aldı. 2001 yılında yapılan Miss Turkey yarışmasına katıldı ve 3. oldu. Ardından katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması'nda (Miss Europe) 4. oldu. 2001 yılında Çelik Erişçi'nin 8. albümünden ''Töre'' adlı şarkıya çekilen klipte oynadı. Oyunculuğun yanı sıra at binme dersleri aldı.

2008-2010 yılları arasında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde Ebru Alemdar rolünü oynadı.

2010-2011 yılları arasında yayımlanan ''Karadağlar'' dizisinde Erdal Özyağcılar, İbrahim Çelikkol, Korel Cezayirli, Burak Sağyaşar, Ahmet Rıfat Şungar ve Güzin Özyağcılar ile birlikte oynadı. Bu dizide ''Gülhayat'' karakterine can verdi.

2012-2014 yılları arasında yayınlanan başrolünü oynadığı ''Dila Hanım'' adlı dizide Erkan Petekkaya, Mahir Günşiray, Necip Memili ve Yonca Cevher ile birlikte rol aldı.

2014-2015 yılları arasında yayınlanan başrolünü oynadığı Kaderimin Yazıldığı Gün adlı dizide Özcan Deniz ile birlikte rol aldı.

Hatice Şendil, Dursun Yandık ile 1 yıl evli kalıp ayrılmıştır. 2015 yılında Burak Sağyaşar ile evlenmiş, 2017 yılında Can adında bir oğulları olmuştur.