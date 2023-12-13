Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de konuşma yaparken bayılan ve başını basamaklara vuran Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Peki, Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl?

Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de konuşma yaparken bayılan ve başını basamaklara vuran Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Peki, Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl? Detaylar...

HASAN BİTMEZ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de konuşma yaptığı esnada bayılan ve başını basamaklara vuran Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Durumu düne göre daha ciddi, yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki konuşması sırasında bayılarak yere yığılmıştı. Kafasını sert bir şekilde vuran Bitmez, Meclis'te yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde anjiyo yapılan Bitmez, daha sonrasında yoğun bakım ünitesine alınmıştı.