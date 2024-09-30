Hangisinin şairi Sezai Karakoç'tur? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisinin şairi Sezai Karakoç'tur? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisinin şairi Sezai Karakoç'tur?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisinin şairi Sezai Karakoç'tur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
HANGİSİNİN ŞAİRİ SEZAİ KARAKOÇ'TUR?
A: Monna Rosa
C: Bir Başka Tepeden
B: Kaldırımlar
D: Milyon Kere Ayten
Cevap: