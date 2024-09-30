Hangisinin şairi Sezai Karakoç'tur? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisinin şairi Sezai Karakoç'tur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİNİN ŞAİRİ SEZAİ KARAKOÇ'TUR?

A: Monna Rosa

C: Bir Başka Tepeden

B: Kaldırımlar

D: Milyon Kere Ayten

Cevap: