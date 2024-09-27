Hangisi eklem bacaklı, çok ayaklı bir hayvandır? Yılan Çıyan Kobra Bukalemun Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Hangisi eklem bacaklı, çok ayaklı bir hayvandır?, sorusu soruldu. Peki Hangisi eklem bacaklı, çok ayaklı bir hayvandır? sorusu cevabı ne?

HANGİSİ EKLEM BACAKLI, ÇOK AYAKLI BİR HAYVANDIR?

• A-)Yılan

• B-)Çıyan

• C-)Kobra

• D-) Bukelamun

Cevap : Çıyan