Haluk Bilginer Sahtekarlarkonuk oyuncu mu, diziden ayrılacak mı, ölecek mi?

Haluk Bilginer Sahtekarlarkonuk oyuncu mu, diziden ayrılacak mı, ölecek mi?
Güncelleme:
Ay Yapım tarafından hazırlanan Sahtekarlar, 13 Ekim Pazar akşamı NOW TV'de yayınlanan ilk bölümüyle sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olmayı başardı. Başrollerini Burak Deniz ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı yapımda, Haluk Bilginer'in canlandırdığı karakterin ilk bölümde yaşamını yitirmesi, izleyiciler arasında büyük merak ve şaşkınlık yarattı.

Now TV'nin yeni dizisi Sahtekarlar, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Usta oyuncu Haluk Bilginer'in dizide kısa süreli görünmesi, dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada "Haluk Bilginer Sahtekarlar dizisinde konuk oyuncu mu, yoksa diziden ayrıldı mı?" soruları kısa sürede gündem oldu.

