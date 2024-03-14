Halil Ayhan kimdir? AK Parti Denizli- Güney Belediye Başkan adayı Halil Ayhan kaç yaşında, nereli?
Halil Ayhan kimdir? AK Parti Denizli- Güney Belediye Başkan adayı Halil Ayhan kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Denizli-Güney Belediye Başkan adayı Halil Ayhan merak ediliyor. Halil Ayhan'ın yaşını, nereli olduğunu ve kim olduğunu bu haberde bulabilirsiniz.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Denizli- Güney Belediye Başkan adayı Halil Ayhan oldu. Peki, Halil Ayhan kimdir? AK Parti Denizli- Güney Belediye Başkan adayı Halil Ayhan kaç yaşında, nereli?
HALİL AYHAN KİMDİR?
- 1961, Güney İlçesi doğumludur.
- İlk, Orta ve Lise öğrenimini Güney'de tamamladı.1985 Yılında Güney Mal Müdürlüğü'nde memuriyete başladı. 1994 Yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Güney Belediye Başkanlığına seçildi ve bir dönem belediye başkanlığı yaptı.
- Belediye Başkanlığı görevi sonrasında ticarete atıldı.
- Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Güney İlçesi Belediye Başkanlığına seçildi.
- Halil Ayhan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Denizli Güney Belediye Başkan Adayı oldu.
- 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Cumhur İttifakı ortak adayı olarak AK Parti tarafından Denizli'nin Güney ilçesinden Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.