Hakan Karabacak kimdir? CHP Eskişehir Beylikova Belediye Başkan Adayı Hakan Karabacak kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Eskişehir Beylikova Belediye Başkan adayı ise Hakan Karabacak. Hakan Karabacak nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HAKAN KARABACAK KİMDİR?

1985 yılında Eskişehir'in Beylikova ilçesinde doğan Hakan Karabacak ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamladıktan sonra 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2008 yılında memleketi olan ilçesine dönerek avukatlık mesleğine başladı. Bugüne kadar 15 yıldır avukatlık yapmanın yanı sıra ilçesinde çiftçilik de yapmaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.