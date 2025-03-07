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Hakan Elmas Liderliğindeki Komünizm ile Mücadele Birliği Derneği Faaliyetlerini Sürdürüyor

Hakan Elmas Liderliğindeki Komünizm ile Mücadele Birliği Derneği Faaliyetlerini Sürdürüyor
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Komünizm ile Mücadele Birliği Derneği, Hakan Elmas'ın liderliğinde milli ve manevi değerleri koruma misyonuyla faaliyetlerine devam ediyor. İzmir merkezli dernek, komünist ideolojinin tehlikeleri konusunda toplumu bilinçlendirmek için bireysel özgürlükleri, demokrasi anlayışını ve hukukun üstünlüğünü savunuyor.

Komünizm ile Mücadele Birliği Derneği, Hakan Elmas'ın yönetiminde milli ve manevi değerleri koruma misyonuyla faaliyetlerini sürdürüyor. İzmir merkezli olarak kurulan dernek, bireysel özgürlükleri, demokrasi anlayışını ve hukukun üstünlüğünü savunarak komünist ideolojinin tehlikeleri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor.

HAKAN ELMAS: Özgürlük ve Milli Değerlerin Koruyucusu

Derneğin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Hakan Elmas, hukuk alanındaki bilgi ve birikimiyle adaletin yanında yer alarak komünizmin bireysel hak ve özgürlükler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı mücadele ediyor. Tarihsel gerçekleri ortaya koymak, toplumu bilinçlendirmek ve genç nesillere güçlü bir demokratik bilinç kazandırmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Derneğin Resmi Kayıt Bilgileri:

• Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Kütük Numarası: 35-085-121

• Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü Vergi Kimlik Numarası: 5761143107

• Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) Numarası: 0576114310700001

Derneğin Temel Misyonu ve Faaliyetleri

?? Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları: Konferanslar, paneller ve seminerlerle genç nesillere komünizmin tarihsel zararlarını anlatmak.

?? Araştırma ve Yayınlar: Akademik çalışmalar ve tarihi belgeler ışığında komünist ideolojinin etkilerini analiz eden raporlar hazırlamak.

?? Toplumsal Dayanışma Programları: Özgürlük ve insan haklarını savunan projeler geliştirmek.

?? Hukuki Destek ve Danışmanlık: Komünist ideolojilerden zarar gören bireylere ve topluluklara hukuki destek sağlamak.

?? Uluslararası İş Birlikleri: Demokrasi ve insan haklarını koruyan kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek.

HAKAN ELMAS: "Özgürlüğü Savunmaya Devam Edeceğiz"

Başkan Hakan Elmas, derneğin öncelikli amacının Türkiye'nin milli ve manevi değerlerini korumak, komünist ideolojilerin yayılmasını engellemek ve toplumun bilinç seviyesini artırmak olduğunu vurgulayarak, özgürlükçü ve bağımsız bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

?? Dernek Merkezi:

İzmir, Bayraklı – Folkart Towers

?? İletişim: komunizmilemucadele@gmail.com

?? Web Sitesi: komunizmilemucadele.com

Milli ve demokratik değerlerimizi korumak için mücadelemize destek olun!

Haberler.com / İzzet Aydın - Advertorial Bülten
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