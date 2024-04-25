Hakan Bilecen kimdir? Halk Tv konuğu Hakan Bilecen kaç yaşında, nereli? Hakan Bilecen biyografisi!

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Hakan Bilecen kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Hakan Bilecen kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Hakan Bilecen kimdir? Hakan Bilecen kaç yaşında, nereli? Hakan Bilecen biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

HAKAN BİLECEN KİMDİR?

Hakan Bilecen, 1 Ocak1987 yılında Kilis'te doğdu. İlköğretim, orta öğretim ve lise eğitimini Kilis'te tamamladı. Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünden mezun olarak 2015 yılından beri Avukatlık görevini icra etmektedir. Cemile Bilecen ile Evli ve Özay Berra ve Defne Bilecen olmak üzere 2 çocuk babasıdır.