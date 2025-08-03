Hafta sonu kargo teslimatı yapılıyor mu? Pazar günü kargo çalışıyor mu?

Hafta sonu kargo teslimatı yapılıyor mu? Pazar günü kargo çalışıyor mu?
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Online alışverişlerin artmasıyla birlikte, "hafta sonu kargo teslimatı" konusu da kullanıcıların en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Peki, Hafta sonu kargo teslimatı yapılıyor mu? Pazar günü kargo çalışıyor mu? İşte detaylar...

Birçok kişi, "hafta sonu kargo teslimatı yapılıyor mu?" sorusunun yanıtını arıyor. Bu sorunun cevabı, kargo firmasına ve bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor.Bu sorunun cevabı, kargo firmasına ve bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, Hafta sonu kargo teslimatı yapılıyor mu? Pazar günü kargo çalışıyor mu?

HAFTA SONU KARGO TESLİMATI YAPILIYOR MU?

Büyük şehirlerde, Cumartesi günleri sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar teslimatlar gerçekleştirilebilmektedir. Yurtiçi Kargo, Cumartesi günleri 09.00–16.00 saatleri arasında hizmet verirken; Aras Kargo 08.30–13.00, MNG Kargo ise 08.30–14.00 saatleri arasında sınırlı dağıtım yapmaktadır.

Sürat Kargo'nun hafta sonu teslimat saatleri bölgeye göre değişmekte olup, Batı illerinde 09.00–14.30, Doğu illerinde ise 08.30–14.00 saatleri arasında kargo teslimatı yapılabilmektedir. PTT Kargo ise merkez şubelerde sınırlı sayıda dağıtım personeli ile 09.00–13.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak, birçok bölgede Cumartesi günleri dahi evlere teslim yapılmadığı görülmektedir.

Hafta sonu kargo teslimatı yapılıyor mu? Pazar günü kargo çalışıyor mu?

PAZAR GÜNÜ KARGO ÇALIŞIYOR MU?

Pazar günleri ise neredeyse tüm kargo şirketleri hizmet vermemektedir. Bu gün, kargo firmaları için resmi tatil olarak kabul edilmekte ve teslimat yapılmamaktadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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