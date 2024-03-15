Hacı Fevzi Akdoğan kimdir? AK Parti Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan kaç yaşında, nereli?
Hacı Fevzi Akdoğan kimdir? AK Parti Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Gaziantep-Nizip Belediye Başkan adayı olan Hacı Fevzi Akdoğan hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Akdoğan'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler detaylıca inceleniyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan oldu. Peki, Hacı Fevzi Akdoğan kimdir? AK Parti Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan kaç yaşında, nereli?
HACI FEVZİ AKDOĞAN KİMDİR?
- 1965 Nizip doğmuştur.
- İlk ve orta öğrenimini Nizip'te, Üniversite öğrenimini Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olarak tamamladı.
- Askerliğini 213. Kısa dönem Ankara- Etimesgut'ta yaptı. Sanayici ve iş adamı olup, evli ve beş çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Gaziantep- Nizip Belediye Başkan Adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.