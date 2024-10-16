Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı Uyanıyor filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir, Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı Uyanıyor özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?



Hababam Sınıfı'na, Mahmut Hoca'nın uzaktan bir akrabası olan Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam Sınıfı, başta köylü diye alay ettiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.

Sınıfın tüm alaylarına ve çirkin sözlerine maruz kalmasına rağmen mezun olabilmeyi başaran Ahmet, bir köye öğretmen olarak atanır ve Hababam Sınıfı'na hem güzel bir ders verir, hem de onları gururlandırır.

Kemal Sunal

Münir Özkul

Halit Akçatepe

Şener Şen

Adile Naşit

Ahmet Sezerel

Şevket Altuğ

Sıtkı Akçatepe

Akil Öztuna

Filmde, Özel Çamlıca Lisesi olarak bilinen yer Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrı'dır.