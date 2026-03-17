Güpegündüz kaydedilen görüntüye bakın: Kadının yanına sinsice yaklaşıp...

İstanbul Fatih'te telefonla konuşan kadının yanına yaklaşan şüpheli, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra kadının elindeki telefonu kaparak hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan gasp anı, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.